Kral III. Charles, törenle İngiltere Kraliyet tacını giydi

İngiltere Kralı III. Charles, günlerdir hazırlıkları gerçekleştirilen görkemli taç giyme töreniyle Kraliyet tacını giydi.

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Tüm dünyanın merakla beklediği İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme töreni bugün gerçekleştirildi. Ülkenin farklı noktalarından tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi Londra sokaklarına akın etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan törende ilk olarak Buckingham Sarayı'ndan ayrılan Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 60. yılı kutlamalarında kullanılan Elmas Jübile Devlet Arabası ile Westminster Abbey'e ulaştı.

Kraliyet ailesinin yanı sıra siyasiler, dini liderler ve ünlü isimlerin katıldığı tören Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi. Kral Charles, törende ilk olarak geleneksel olarak “halka takdim” edildi. Daha sonra yemin eden Charles, resmi olarak İngiltere’nin hükümdarı oldu. Kral Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in tacını takarken eşi Camilla da törende taç giyerek Kraliçe unvanını aldı. Prens Harry’nin yalnız katıldığı törende Galler Prensi William'ın babasını yanağından öperek tebrik etti.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Westminster Abbey'de gerçekleştirilen törenin ardından Elmas Jübile Devlet Arabası ile yeniden Buckingham Sarayı’na döndü.

Top atışı gerçekleştirildi

Londra Kalesi’nde 62 pare top atışı gerçekleştirilirken, Edinburgh, Cardiff ve Belfast ile birlikte 11 farklı noktada ve Kraliyet Donanmalarına ait gemilerde 21 para top atışı gerçekleştirildi.