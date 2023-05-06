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Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 45 Ukraynalı ve 3 Rus asker daha serbest bırakıldı.

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Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bir esir takasının daha gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'nın esir aldığı 45 askerin daha salıverildiği belirtilen açıklamada, “Eve geri getirilenlerin 42’si erkek, 3’ü kadın. Bunların hepsi 9 yıl önce oluşturulan Azov Birliği'nin askerleridir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, esir değişiminin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Ukrayna Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının ortak çabalarıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Ulusal Enformasyon Bürosunun geleneksel olarak serbest bırakılan askerlerin giysi, ayakkabı, hijyen ürünleri ve telefon gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın esir aldığı 3 Rus askerin salıverildiği bildirildi.

Serbest bırakılan askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığına işaret edilen açıklama, bu askerlerin tedavi için Rusya Savunma Bakanlığının sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi.

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