Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlemesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lilerle eşitlenerek 7 bin 200 güne indirilmesine yönelik açıklaması esnaf kesimini memnun etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'li çalışanlarla esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirtti.

Esnaf kesimi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlemesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Karar ile Anayasa'nın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.