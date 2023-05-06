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Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...

Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetime Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita'nın adını verdiği ifade edildi.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor.

O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor.

Devre arasında da İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı. Okan Buruk'un yönetime bir kez daha Gineli oyuncunun adını verdiği öğrenildi.

Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım bulunuyor.

Galatasaray elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 13 müsabakaya çıkan Keita, skor üretemedi.

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