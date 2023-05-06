BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  EKONOMİ

SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor

SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kayseri Şeker’in halka arzına onay verdi. Kayseri Şeker, 9 Mayıs 2023 Salı günü yapacağı yatırımcı sunumuyla yatırımcılarını bilgilendirecek.

Abone ol

Yapılacak olan halka arzın, Kayseri Şeker için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker’in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancım tamdır. Akıllı tarım, akıllı yatırıma dönüşüyor” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kayseri Şeker’in halka arzına 6 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/26 sayılı bülteniyle onay verdiğini duyurdu. Halka arz edilecek olan Kayseri Şeker, ‘KAYSE’ hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek ve Hisse fiyatı 16,27 TL olarak satışa sunulacak. Dağıtımı yapılacak pay miktarı 106 milyon lot olup, hedeflenen halka arz büyüklüğü 1 milyar 724 milyon 620 bin TL gerçekleşmesi durumunda, halka açıklık oranı yüzde 15,1 olacak.
Kayseri Şeker halka arzında, payların yüzde 65’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i ise çalışan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara dağıtılacaktır. Halka Arza Gedik Yatırımın Konsorsiyum liderliğinde 36 aracı kurum ile katılım sağlanabilecek.

Önümüzdeki hafta içinde talep toplamaya başlayacak olan Kayseri Şeker, 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 17:00’de şirketin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda halka arza ilişkin Yatırımcı Sunumu yapacak. Çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker’in 68. yılında halka arz edilerek, borsada işlem göreceğine dikkati çeken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halka arzı tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Başkan Akay, ”Kayseri Şeker’in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancım tamdır. Bir büyük hedefimizi daha gerçekleştirmenin, bir büyük başarıya daha imza atmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Akıllı tarım, akıllı yatırıma dönüşüyor. Kayseri Şeker Ailesine, Türk tarımına, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?
Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?
Kuveyt, diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı
Kuveyt, diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü
Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı
Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı
Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Kral III. Charles, törenle İngiltere Kraliyet tacını giydi
Kral III. Charles, törenle İngiltere Kraliyet tacını giydi
Kılıçdaroğlu '17-25 sürecinde de yapmışlardı' dedi Erdoğan'dan 'FETÖ kumpasına ortak oldun' tepkisi
Kılıçdaroğlu '17-25 sürecinde de yapmışlardı' dedi Erdoğan'dan 'FETÖ kumpasına ortak oldun' tepkisi
Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçı kadrosu belli oldu