BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  GÜNCEL

Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor!

Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor!

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yağış ile birlikte yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşüyor.

Abone ol

İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağı'nda yağış ile birlikte sis de etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken karayolları ekipleri yol kenarlarında sis lambaları ile vatandaşları uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı
Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...
Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...
SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor
SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?
Nükhet Duru eşleri, kaç kere evlendi? Oğlu Cem'in babası kimdir?
Kuveyt, diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı
Kuveyt, diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldı
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıyı yerinden söktü
Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı
Bodrum'da 2023 TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 2. ayağı başladı
Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp