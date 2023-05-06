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İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt lideri idam edildi

İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt lideri idam edildi

İran’da Arap Mücadelesi Nidal Hareketi (ASMLA) lideri Habib Cab, “İran’da terör eylemleri gerçekleştirme” suçlamasıyla idam edildi.

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İran'da terör eylemleri gerçekleştirme suçlamasıyla yargılanan Arap ayrılıkçı liderin cezası belli oldu. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Nidal hareketi liderlerinden olan Habib Cab’ın idam edildiğini duyurdu. İsveç vatandaşlığı bulunan Nidal Hareketi lideri Habib Cab’ın idam edilme sebebinin, "İran’da terör eylemleri gerçekleştirmek, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak" olduğu belirtildi. Cab’ın başında olduğu Nidal hareketi İran’da Arapların yoğunlukla yaşadığı Huzistan eyaletinde kanlı eylemler gerçekleştirmek ve 450’nin üzerinde İranlının canına kastetmekten sorumlu tutuluyor.

Son olarak Nidal Hareketi, 22 Eylül 2018'de Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit töreni sırasında saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. Örgüt lideri Habib Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında yakalanmış ve başkent Tahran’a getirilerek hakkında açılan dava kapsamında idama mahkum edilmişti.

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