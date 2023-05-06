Damar yolu açılmadığını iddia edip dehşet saçtı! Acili basıp...

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, çocuğuna damar yolu açılmadığını iddia ederek görevli doktora saldırıp doktorun dişini kırdı.

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İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Bölümünde görevli Doktor Muhammed Furkan Erden ile çocuğunu acile getiren bir kişi arasında damar yolu açılmadığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Doktorun dişi kırıldı

Çocuğunun kolunun şiştiğini gerekçe göstererek acili basan öfkeli şahıs, doktora saldırmaya başladı. Saldırıda dişi kırılan doktor darp edildi.

Gözaltına alındı

Güvenlik görevlileri şahsı polis ekiplerine teslim etti. Saldırgan gözaltına alınırken, konuya ilişkin incelme başlatıldı.