Muhammed Yakut için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakut için kırmızı bülten talebinde de bulunuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderildi.

Başsavcılıkça Muhammed Yakut'un yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Hüseyin Can Tanrıyar'ın şüpheli Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanması için bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımlarda bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler de yapılmıştı. Söz konusu tespitler gerekçesiyle şüpheli Tanrıyar da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.