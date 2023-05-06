Miçotakis, F-35'leri teslim alacakları yılı açıkladı

ABD'den 24 adet F-35 almayı planlayan Yunanistan'ın, bu savaş uçaklarının ilkini 2028'de teslim alacağı açıklandı. Aynı yıl Türkiye de yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ı envanterine alacak.

Abone ol

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'den sipariş edilen F-35 savaş uçaklarının 2028 yılında teslim alınacağını açıkladı.

Patras şehrinde partisinin toplantısında konuşan Miçotakis, sipariş edilen F-35 savaş uçakları hakkında, "Yunanistan'ın sesi, Brüksel'den Amerikan Kongresi'ne kadar her yerde duyuluyor. Ülkemiz bir enerji üssüne bir kahramana dönüşüyor. Askeri ekipman programlarımız tamamlanacak. 2028'de ilk F-35 savaş uçağını alacağız" dedi.

F-35 jetlerinin hangi üsse konuşlanacağını da açıklayan Miçotakis, "Bu uçaklar, dünyanın en modern uçağına hizmet etmek için 150 milyon euro'dan fazla yatırımın yapılacağı Andravida'da konuşlanacak" ifadesini kullandı.

Yerli ve milli savaş uçağı: Kaan

Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle ABD, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını uygulamış ve F-35 programından çıkardığı Türkiye için üretilen 6 adet F-35 jetini de vermemişti.

Bu andan sonra Milli Muharip Uçak (MMU) programına yönelen Türkiye, "KAAN" savaş uçağını yaptı.

Test uçuşları yapılacak olan KAAN'ın, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor.

İlk teslim edilecek uçakların, 4.5 nesil özelliklerini taşıyacağı; ilerleyen süreçte yapılacak iyileştirmelerin sonucunda da KAAN'ın 5. nesil standartlarına yükseltileceği kaydedildi.