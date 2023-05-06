BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  SPOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 94 - Darüşşafaka Lassa: 93

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 94 - Darüşşafaka Lassa: 93

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 94-93 mağlup etti.

Abone ol

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Tyler Ennis 15, Doyle 10, Tolga Geçim 3, Manek 18, Toure 14, Emre Tanışan, Gray 22, Ege Demir 7, Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 2

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 25, Doğuş Özdemiroğlu 15, Starks 9, Ercan Osmani 8, McCullough 7, Can Korkmaz 3, Mooney 9, Hakan Sayılı, Canberk Kuş, White 17

1. Periyot: 20-25

Devre: 45-45

3. Periyot: 68-72

ÖNCEKİ HABERLER
HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Bursa'da Metal Sanayi'de yangın! 4 iş yeri ve 3 araç hasar gördü
Bursa'da Metal Sanayi'de yangın! 4 iş yeri ve 3 araç hasar gördü
İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt lideri idam edildi
İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt lideri idam edildi
Damar yolu açılmadığını iddia edip dehşet saçtı! Acili basıp...
Damar yolu açılmadığını iddia edip dehşet saçtı! Acili basıp...
Muhammed Yakut için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi!
Muhammed Yakut için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi!
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor!
Yola çıkanlar dikkat! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor!
Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı
Esnaf, prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini memnuniyetle karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...
Liverpool'dan Galatasaray'a! Okan Buruk yıldız ismi istiyor...
SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor
SPK onay verdi Kayseri Şeker halka arz oluyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası İzmir'de başladı
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim
Meral Akşener isyan etti: Yahu tutuklasana beni tutuklayın kardeşim