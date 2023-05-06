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BAE Türkiye hedefini açıkladı: 40 milyar dolar bekliyoruz

BAE Türkiye hedefini açıkladı: 40 milyar dolar bekliyoruz

BAE yetkilileri, Türkiye ile arasındaki ticaretin yapılan anlaşmanın ışığında, 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

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Türkiye, dış ticaret pazarını çeşitlendirmek ve artırmak için diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak ve karşılıklı sektörler ve rakamsal hedefler belirleyerek ilerliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında gerçekleşen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) da geçtiğimiz mart ayında bu doğruda imzalanmıştı.

DP World yetkilileri, anlaşmanın iki ülke arasındaki potansiyeli ortaya çıkaracağına inandıklarını açıkladı.

Ticaret, 5 yıl içinde 40 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından BAE yetkilileri, iki ülke arasındaki ticaretin 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükselmesini beklediklerini belirtti.

Ticaretin yoğunlaşacağı alanlar

Anlaşmanın tarımsal teknoloji, gıda güvenliği ve temiz enerji gibi endüstrileri de kapsayacağı, inşaat ve gayrimenkul projelerinde devam eden iş birliğini kolaylaştıracağı ön görülüyor.

Konu hakkında açıklama yapan DP World Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, iki ülkenin karşılıklı taşıdığı bu potansiyelin beklentilerin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

“Beklentilerin gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor”

İki ülkenin karşılıklı potansiyeline değinen firmanın Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, iki ülke ticareti için şöyle konuştu:

BAE ve Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, işletmelerin yeni fırsatları keşfetmesi ve daha güçlü ortaklıklar kurması, operasyonları genişletmesi, maliyetleri azaltması ve yeni pazarlara girmesi için geniş çerçeveli ve güçlü bir potansiyel sağlıyor. Anlaşmanın gündeme geldiği 2019 yılında Türkiye, 9 milyar dolara yakın ikili ticaret değeriyle BAE'nin en büyük 10. ticaret ortağıydı. Bu rakam 2022'de 18,9 milyar dolara ulaştı. Bugün Türkiye, BAE'nin petrol dışı ürünlerde altıncı büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülkenin karşılıklı taşıdığı bu potansiyel, beklentilerin de gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor. Teknoloji ve yenilikleri kullanarak daha verimli ve devamlılığı olan tedarik zincirleri oluşturabiliriz, maliyetleri azaltabilir ve büyümeyi hızlandırabiliriz.

"Avrupa'ya da faydası olacak"

Bu sadece BAE ve Türkiye'deki işletmelere fayda sağlamayacak, aynı zamanda Avrupa genelinde olumlu etkiler oluşturacaktır. Türkiye'deki ortaklarımızla iş birliğimize devam ederek, büyük potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz.

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