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Bursa'da Metal Sanayi'de yangın! 4 iş yeri ve 3 araç hasar gördü

Bursa'da Metal Sanayi'de yangın! 4 iş yeri ve 3 araç hasar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi'deki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın bitişikteki 3 iş yerine sıçrarken, iş yerine tamire getirilen 3 araç da yangında hasar gördü.

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Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi'de faaliyet gösteren bir oto boya ve kaporta dükkanında çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, iş yeri çalışanları kendilerini dışarıya attı.

Esnaflar durumu İnegöl itfaiyesine bildirirken, büyüyen yangın iş yerinin bitişiğindeki 3 kaporta dükkanına daha sıçradı. O sırada iş yerinin önünde park halinde olan otomobil ise vatandaşlar tarafından çekilerek tamamen yanmadan kurtarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler. 1 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi, 3 iş yerinde hasar meydana geldi. Boyama ve kaporta dükkanında tamir için bekleyen 2 minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir otomobilde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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