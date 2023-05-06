Hamza Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında konuştuğu Kütahya'da Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini söyledi.

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Seçime sayılı günler kala partilerin ve adayların çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl ve ilçe ziyareti gerçekleştiren adaylar yurdun her noktasında vaadlerini dile getiriyor.

Seçim çalışmalarında Kütahyalı vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini ifade etti.

Öte yandan Dağ, muhalefetin sosyal medyada yapay bir dünya oluşturduğunu söyledi.

"Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var"

CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyen Dağ, şunları kaydetti:

Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar.

Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar.

Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar.



"CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin tarih olduğu bir sabah olacaktır"

Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Her zaman doğrunun yanında yer aldığımız gibi yine doğru adımlarla 14 Mayıs gününe ulaşacak, doğru adamı milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı seçeceğiz.

15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır.