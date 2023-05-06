BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da 'kan davalı' iki aileyi bir araya getirerek, barıştırdı. Aileler barışa sadık kalacaklarına dair söz verdi.

Abone ol

Seçimlerde son düzlüğe girilmişken bakanlar aday oldukları  seçim  bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden birisi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama birliğinde bekçi olarak çalışan H.D., 9 yıl önce uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki aile arasında husumet başladı

Yaşanan olay sonrası Alkan ve Demir aileleri arasında husumet başladı.

Bakan Bozdağ, iki aile arasında başlayan 'kan davası'nın son bulması için devreye girdi.

Bozdağ, Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi.

Aileleri barıştırdı

Bakan Bozdağ'ın yanında yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan skandal manşetlere tepki
Numan Kurtulmuş'tan skandal manşetlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidir
Miçotakis, F-35'leri teslim alacakları yılı açıkladı
Miçotakis, F-35'leri teslim alacakları yılı açıkladı
Hamza Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor
Hamza Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor
Antalyaspor-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Antalyaspor-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
BAE Türkiye hedefini açıkladı: 40 milyar dolar bekliyoruz
BAE Türkiye hedefini açıkladı: 40 milyar dolar bekliyoruz
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 94 - Darüşşafaka Lassa: 93
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 94 - Darüşşafaka Lassa: 93
HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Bursa'da Metal Sanayi'de yangın! 4 iş yeri ve 3 araç hasar gördü
Bursa'da Metal Sanayi'de yangın! 4 iş yeri ve 3 araç hasar gördü
İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt lideri idam edildi
İran’da 25 kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt lideri idam edildi
Damar yolu açılmadığını iddia edip dehşet saçtı! Acili basıp...
Damar yolu açılmadığını iddia edip dehşet saçtı! Acili basıp...
Muhammed Yakut için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi!
Muhammed Yakut için yakalama kararı ve kırmızı bülten talebi!