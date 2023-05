Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük miting! Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' dedi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de düzenlenen mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu ile beraber ittifak partilerinin genel başkanları ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da tören alanında yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada "Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Benim saray merakım yok. 6 liderin de yok. Sizler gibi yaşamaktan onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz, yerimiz Çankaya olacak." dedi.

Mitingde ittifakta olan 5 partinin genel başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingde açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar, miting alanını saatler öncesinden doldurdu. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerinin ardından içeriye alındı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyon insana hakkıyla hukukuyla hizmet etmeye söz veriyorum. Sizlerle beraber yola çıkacağız. Yaklaşık 800 bini aşkın genç İstanbul'da ilk kez oy kullanacak. Sizler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Dünya siyasi tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bu onur size yeter.

'Bu ülkeye baharı getireceğim'

Birlikte mücadele ettiğimiz zaman Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Birlikte yola çıktık, ortak akılla yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz. Beraber ve birlikte yöneteceğiz, akılla yöneteceğiz, bilgiyle yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye baharı getireceğim, huzuru getireceğim. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Adalet yürüyüşünü yapmıştım. Adalet devletin temelidir. Adaleti her yerde savunmak zorundayız. Hepimiz adalete susadık, hepimiz adalet istiyoruz.

'Saray merakım yok'

Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Benim saray merakım yok. 6 liderin de yok. Sizler gibi yaşamaktan onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz, yerimiz Çankaya olacak. 5'li çeteler seçilmemi istemiyorlar. Yuh çekmeyin, sandığa gidip oy kullanın. 5'li çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını son cent'ine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. 418 milyar doları götürdüler. Kuruşu kuruşuna hepsini geri getireceğim."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitingde şunları söyledi:

"15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Sırf ülkemizin son 21 yıldır içine sürüklenmiş olduğu sıkıntılardan kurtulabilmek için. Sizin sıkıntılarınızı biliyoruz. Onlara derman olacak projeleri de son 1.5 yıldır hazırladık ve 15 Mayıs'tan sonra da bunları tahkikata başlayacağız.

'21 yıldır esnafın problemini çözemediler'

Bizim derdimiz belli bir mevkiye gelmek değil. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik. İstanbul'da 300 binden fazla esnafımız var. Esnafımız toplumun temel direklerinden bir tanesi. Dertliyle dertlenenler şu an yok. 21 yıllık iktidarlarında esnafın problemini çözmediler, çözemediler. Tam tersi artırdılar. Depremde 11 ilimiz yerle bir oldu. Bu iktidar yüzünden iki gün geç müdahale edildi. Bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı iki gün geç müdahale eden bu iktidar mutlaka değişmesi gereken bir yapı haline geldi."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Seçime gidiyoruz, fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar yaptıklarını anlatıp yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken, tankları tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil. Sorunlar görülmesin istiyorlar. Ankara'da da neler söylediler. İstanbul'da da gördük. Ekrem Bey'in ikinci seçiminde İstanbul düşerse Kudüs düşer dediler. İstanbul düştü ama her şey çok güzel oldu. Gerçeklerin yine bu seçimde konuşulmasını istemiyorlar.

'Ülkemizin değişime ihtiyacı var'

6 siyasi parti lideri bir araya geldi ve uzlaştı. Uzlaşmak ne güzel bir kelime değil mi? Seçime girerken gayri milli lafların hepsini reddediyoruz. Bizim yaklaşımımız şu, 31 Mart'ta 25 yıldır hiçbir yönetim görmeyen halk, 11 millet ittifakı büyükşehir belediye başkanını göreve getirdi ve farkı anladı. Ülkemizin de bu değişime ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'de de bu fırsat verilirse nasıl yönetilir, nasıl şeffaf olunur hepsini göstereceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

'Bu kararı alanı yuhalayın kardeşim'

"İstanbul tarihi mitinglerle iz bırakmış bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı döneminin Sultanahmet mitingi, o ayağa kalkışın o büyük simgesi. Bu milletin en güçlü sesi her zaman İstanbul'dan yükselmiştir. İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir. Değiştirmeye devam edecek. Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Bu muhteşem tablo gösteriyor ki Türkiye değişiyor. Aramızda kalsın, kazanıyoruz. Türkiye kazanıyor, milletimiz kazanıyor, kardeşliğimizi kazanıyoruz, geleceğimizi kazanıyoruz, barışı ve sevgiyi kazanıyoruz. Bugün başka bir zaman. Bugün Türkiye tarihinin unutulmaz 6 Mayıs'larından birini yaşıyoruz. Bundan 4 yıl önce 6 Mayıs 2019 günü bir yargı darbesiyle karşı karşıya kalmıştık. Ben genelde yuhalamayın derim ama bu kararı alanı yuhalayın kardeşim, yuhalayın kardeşim! Demokrasi tarihine o kara lekeyi vuranları yuhalayalım ki kimse buna bir daha cesaret edemesin.

'Saygı duyacaksınız'

İstanbulluların iradesini beğenmeyenler seçimi iptal ettirmişlerdir. O gün utanmadan sandıktan biz çıkmazsak o seçim geçerli sayılmaz dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki, tam bir Osmanlı tokadı. Yerle bir etti. Saygı duyacaksınız kardeşim saygı. 23 Haziran'da 806 bin oy farkını millet onlara böyle tek tek saydırdı. İşte 14 Mayıs'ta da milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız?

'Ekonomide güven ortamını tesis edeceğiz'

Bizden önceki 25 yılda insanlara iş bulmak gibi bir derdi olmadı yönetimlerin. Biz göreve gelir gelmez bölgesel istihdam ofisleri kurduk. 110 bine yakın vatandaşımıza iş bulduk. İşte yaptığımız bu çalışma o hanelerin gelirini artırdı. Bu yönetimin uyguladığı model ne yazık ki istihdam yaratmıyor. Hükümetin böyle bir derdi yok. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük istihdama sahip ülke. Ekonomide güven ve istikrar ortamını hep birlikte tesis edeceğiz. Çok yönlü ve kapsayıcı iş gücü ve mesleki eğitim politikaları uygulayarak işsizlikle ilgili sorunları çözüme kavuşturacağız.

'Cümle aleme nasıl iş yapılır hep birlikte gösterelim'

Erkekler, kadınlar, gençler, engelliler ve milyonlarca vatandaş hakkıyla işe girecek. Bizden önce İstanbul'u yönetenlerin çiftçileri desteklemek gibi bir derdi olmadı. Biz göreve geldik ve çiftçilerin hepsini destekledik. Çok az sayıda olan çiftçi sayısında çok ciddi bir artış yaşandı. Halk Ekmek'in buğdayını bile İstanbul'un çiftçilerinden alıyoruz. Artık İstanbul'da tarım bile var. İşte milletin iktidarı da böyle olacak. Aracı olmayacak, yancı olmayacak, halk kazanacak. Gıda fiyatları düşecek. Kaygı duyanlar olabilir, bu kaygıların çok güzel bir yanıtı var. Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da başardık. Diğer şehirlerimizde başardık. Her işimize köstek olan bir iktidar olmasına rağmen Ankara'da, İstanbul'da bugün vatandaşlarımız en güzel günlerini yaşıyor. Bugün 4 yıl önce bize duyulan halk desteğinin 10 puan daha önünde destek alır durumda iki belediye başkanı. Siz bize iktidarı verin, memleketin 81 ilini de uçuracağız, ayağa kaldıracağız. Cümle aleme nasıl iş yapılır hep birlikte gösterelim.

'Bu işi ilk turda bitirmek farzdır'

Bu insanlar ikinci tura gittiğinde ellerinden geleni yapacaklar. Her şeye rağmen karşılığını veririz ama ikinci tura işi bırakmayın. Her türlü numarayı çeker bunlar. Bunun cevabı 31 Mart seçimidir. İşçiye de, emekliye de her türlü zararı verir, sonra da suçu bize atmaya kalkarlar. Bizim kaybedecek 1 günümüz bile yok. O yüzden bu işi ilk turda bitirmek farzdır. 15 Mayıs sabahı uyandığınızda içinize derin bir nefes aldığınızda diyeceksiniz ki, 'mis gibi demokrasi kokuyor.'"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şöyle konuştu:

"İstanbul, demokrasi çığlığını duyuyor musun? Herkes Türkiye'yi izliyor. Türkiye'de demokrasi kazanacak, bütün dünyadaki demokratlar umutlanacak. Hep beraber daha fazla demokrasi diyecek miyiz? Hep beraber Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapacak mıyız? Söz mü? Sözümüzü aldık. Siz bu ülkenin ekonomisi en iyi bilenlersiniz. Bu pahalılığı da, yoksulluğu da en iyi hissedenlersiniz. 2010'da İstanbul, Avrupa Kültür Başkenti olmuş muydu? Şimdi ülkeyi getirdikleri şu hale bakın. 200 liralık banknotun hikayesini anlatmak istiyorum. Bakın bu 200 liralık banknot 2009'da tedavüle çıktı. Kaç dolar yapıyordu? 134 dolar ediyordu. Bugün ne kadar ediyor? 10 dolar bile etmiyor. Döviz bürosuna gidin, kur 20,5 oldu. Herkesin cebindeki bu 200 lira 134 dolar iken, şimdi 9-10 dolar ediyorsa 124 doları kim çaldı?

'6 ayda mevcut kriz iklimini yok edeceğiz'

Bu enflasyon var ya, tam baş belasıdır. Ekonomiyi kötü yönetirseniz yüksek enflasyona mahkum edersiniz. Şu an Türkiye'de kurum falan kalmadı. Patates, soğan diyoruz biz, gerisini siz tamamlıyorsunuz. Şu anda ülkede devlet kurumu neredeyse kalmadı. Her şey tek bir kişinin keyfine bağlı. Şu anda ülkenin ekonomi politikası yok, zır cahillik var. Devlet kadroları tek bir kişinin oyuncağı var. Ama endişeye mahal yok. Türkiye'yi hızla düzlüğe kavuşturacağız. 2002'de ülke çok kötü bir durumdayken başarmıştık. İlk 1 ayda kurumları ayağa kaldıracağız, 6 ayda mevcut kriz iklimini yok edeceğiz. 2 yılda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Hep birlikte başaracağız.

İktidara geldiğimiz gün hemen durum ve hasar tespit çalışması yapacağız. Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz olacak. Merkez Bankası'nın bağımsız ve itibarlı bir kurum olmasını sağlayacağız. Tüm kadroları dürüst isimlerle dolduracağız. Hızla toparlanacağız. Bu ülke içinde bulunduğu duruma kötü yönetim nedeniyle düştü. Biz buradayız, işte yüz binler burada. 86 milyon 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür. Güven olmayınca olmuyor. Güveni sağlamadan bir ülkenin ekonomisini ayağa kaldıramazsınız."