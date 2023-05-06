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Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladığı duyuruldu.

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Türkiye, kendi enerjisini çıkartarak, dışa bağımlılığı azaltmakta kararlı olarak her alanda çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladığı kaydedildi.

Açıklamada, enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor.

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