BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  GÜNCEL

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısı geçti

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısı geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 387 bin 945, gümrüklerde 100 bin 897 olmak üzere toplam 1 milyon 488 bin 842 kişi oy kullandı.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 488 bin 842'ye ulaştı.

Bugün itibarıyla gümrüklerde 100 bin 897 oy kullanılırken, yurt dışı temsilciliklerde ise 1 milyon 387 bin 945 kişi sandık başına gitti.

2018 seçimindeki oy sayısı geçildi

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB: “3 terörist daha teslim oldu”
MSB: “3 terörist daha teslim oldu”
Bahçeli, "Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan cevap
Bahçeli, "Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan cevap
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi havadan görüntülendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi havadan görüntülendi
Hadziahmetovic: En iyi gol Aboubakar'ın golü
Hadziahmetovic: En iyi gol Aboubakar'ın golü
Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Şenol Güneş: Hep geriden geliyoruz, Çok puan kayıplarımız oldu
Şenol Güneş: Hep geriden geliyoruz, Çok puan kayıplarımız oldu
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'den Mete Kalkavan'a tepki!
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'den Mete Kalkavan'a tepki!
Freni patlayan kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı: 6 ölü 32 yaralı
Freni patlayan kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı: 6 ölü 32 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hıdırellez etkinliklerine katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hıdırellez etkinliklerine katıldı
Mustafa Sandal, CHP mitingi sanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini paylaştı
Mustafa Sandal, CHP mitingi sanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini paylaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük miting! Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' dedi
Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük miting! Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' dedi