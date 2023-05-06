BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  SAĞLIK

Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş: Hep geriden geliyoruz, Çok puan kayıplarımız oldu
Şenol Güneş: Hep geriden geliyoruz, Çok puan kayıplarımız oldu
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'den Mete Kalkavan'a tepki!
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'den Mete Kalkavan'a tepki!
Freni patlayan kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı: 6 ölü 32 yaralı
Freni patlayan kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı: 6 ölü 32 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hıdırellez etkinliklerine katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hıdırellez etkinliklerine katıldı
Mustafa Sandal, CHP mitingi sanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini paylaştı
Mustafa Sandal, CHP mitingi sanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini paylaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Fatih Sondaj Gemisi, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük miting! Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' dedi
Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük miting! Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' dedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı
Numan Kurtulmuş'tan skandal manşetlere tepki
Numan Kurtulmuş'tan skandal manşetlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidir
Miçotakis, F-35'leri teslim alacakları yılı açıkladı
Miçotakis, F-35'leri teslim alacakları yılı açıkladı
Hamza Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor
Hamza Dağ: CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor