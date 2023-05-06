Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi havadan görüntülendi

İstanbul'da Maltepe Sahili'nde yapılan Millet İttifakı mitinginde beklenen kalabalık olmadı. Saat 20.11'de kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında miting alanı dron kameralarına yansıdı.

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Tüm ülkenin beklediği seçimlere 8 gün gibi az bir süre kaldı. Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir şehir gezerek on binlerce kişiyle buluşurken muhalefet cephesi de mitinglerini sürdürüyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler İstanbul Maltepe'de vatandaşlarla buluştu. Millet İttifakı mitinge tam kadro katılım sağladı.

Kılıçdaroğlu'ndan önce 7 isim konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 cumhurbaşkanı yardımcısı mitingde konuşmalar gerçekleştirdi.

Kürsüye ilk Temel Karamollaoğlu'nun çıkmasıyla başlayan miting, konuşması sayısının çok olması nedeniyle uzun bir süreye yayıldı..

Beklenen kalabalık olmadı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.11'de hitap etmeye başladı. Ancak Millet İttifakı'nın beklediği kalabalığı toplayamadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında miting alanı ise dron kameralarına yansıdı. Alanın çoğu kısmının boş kaldığı görüldü.