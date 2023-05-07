Wout Weghorst'un menajerinden transfer açıklaması!

Manchester United'ın teklifi sonrası devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan ve Premier Lig'e giden Wout Weghorst için menajerinden transfer açıklaması geldi.

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Manchester United'ın teklifi sonrası devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan ve Premier Lig'e giden Wout Weghorst için menajerinden transfer açıklaması geldi. İngiliz devinde istenen katkıyı sağlayamayan Hollandalı golcünün sözleşmesi bu yaz sona erecek ve takımı Burnley'e dönecek.

Konuyla ilgili deneyimli forvetin menajerinden de açıklama geldi.

"Verilmiş bir karar yok"

Menajer Simon Cziommer açıklamasında; "Manchester United'daki durumuyla alakalı henüz verilmiş bir karar yok. Erik ten Hag ile görüşmelerimiz var ancak buradan bir sonuç çıkarılmamalı. Bekleyip, kulübün ne istediğini göreceğiz." dedi.

30 yaşındaki forvet devre arasında kiralandığı Premier Lig ekibi Manchester United'da 13 lig maçına çıkarken; gol sevinci yaşayamadı. Hollandalı bu süreçte 673 dakika süre aldı.

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında çıkan haberlerde Weghorst'un menajeri aracılığıyla yeniden Beşiktaş'a gelmek için haber yolladığı iddia edilmişti.