Nagehan Alçı haklı çıkarsa Ayşenur Yazıcı Taksim'de mayoyla koşacak! Sen de takvime poz ver

Medya dünyasında yeni polemik. Habertürk yazarı Nagehan Alçı', "Seçimi Kılıçdaroğlu kazanırsa, mükemmel bir devir teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey'den devralacaktır" dedi. Ünlü televizyoncu Ayşenur Yazıcı', Naghan Alçı'ya cevap olarak "Erdoğan bunu yaparsa ben de Taksim'de mayoyla koşacağım" dedi.

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14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda koltuğu devretmeyeceği iddiaları medya dünyasında yeni bir polemiğin kapılarını araladı. Nagehan Alçı, "Muhteşem bir törenle devredecek" derken, Ayşenur Yazıcı, "Erdoğan bunu yaparsa ben de Taksim'de mayoyla koşacağım" iddiasında bulundu.

Mükemmel bir törenle devralır

Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası zaferi sonrası devir teslimin nasıl olacağını şöyle özetlemişti: “Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır” demişti.

Komik kadın, Eğer Erdoğan bunu yaparsa...

Yazar Ayşenur Yazıcı'dan Alçı'nın sözlerine yanıt geldi. Yazıcı, "Komik kadın! Ben de iddiaya giriyorum seninle. Teröristleeer diye bağırdığı Kılıçdaroğlu'na Erdoğan bunu yaparsa ben de Taksim'de mayoyla koşacağım. Tamam mı? Sen de takvime poz ver." dedi.