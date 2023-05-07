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İspanya Kral Kupası 20. kez Real Madrid'in

İspanya Kral Kupası 20. kez Real Madrid'in

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Finali'nde Osasuna’yı 2-1 yenerek kupayı 20. kez müzesine götürdü.

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İspanya Kral Kupası Finali'nde Real Madrid ile Osasuna, Olimpico de Sevilla Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, mücadelenin 2. dakikasında Brezilyalı golcüsü Rodrygo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın 58. dakikasında Osasuna, Lucas Torro ile eşitliği sağladı. Real Madrid, karşılaşmanın 70. dakikasında Rodrygo ile skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

9 yıl sonra Kral Kupası'nda mutlu sona ulaşan eflatun-beyazlılar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Real Madrid’de, finalde Osasuna karşısında 2 golle maçın yıldızı olan Rodrygo, İspanya Kral Kupası’nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

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