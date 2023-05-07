Yılın İlk Boğaz Yarışı’nda İstbul Boğazı yelkenle doldu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliğinde düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing Cup”, 40'ı aşkın yelkenlinin katılımı ile start aldı. Yılın ilk boğaz yarışında kıyasıya yarışan yelkenliler boğazda görsel şölen oluşturdu.

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Türkiye'nin en zorlu yelken yarış parkurlarından olan, kuzeyden gelen güçlü akıntılarıyla ünlü İstanbul Boğazında “Yılın İlk Boğaz Yarışı” gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen, BAU Bosphorus Sailing Cup ile 40’ı aşkın yelkenli boğazda yelken açtı.

Yarışın ilk etabında BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start alan yelkenliler, İstanbul Boğaz hattında gösterdikleri kıyasıya rekabet sonrasında tekrar Bahçeşehir Üniversitesi önünde yarışmayı sonlandırdı. Yelkenliler yarışın ikinci etabında ise Adalar-Caddebostan hattında, deneyimli hakem heyetinin gözetiminde mücadele etmeye devam ettiler. Dünyanın tek doğal yarış izleme tribünü olan İstanbul’da görsel şölen oluşturan yarışmaya bu sene ilk kez Cambridge Üniversitesi yelken takımı da katıldı.

“Sporun birleştirici gücünü bir kez daha gördük”

Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz şu ifadelerde bulundu; “Boğazın ilk yelken yarışına ev sahipliği yapıyoruz. Yelken yarışlarının bu yıl 11’incisi düzenleniyor. Üniversite yelken takımları, kurumsal şirket takımları ve spor kulüplerinin yelken takımları yarışmada yer aldı. Bu yarışla birlikte sporun ulusal ve uluslararası anlamda birleştirici gücünü bir kere daha göstermiş olduk. Boğaz, yelkenliler için açık bir parkur. O nedenle tüm İstanbullular için keyifli bir gün oldu.”

Boğaz'da kıyasıya yarıştılar

BAU Bosphorus Sailing Cup yarışları hakkında bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı, “İlk defa 2013 senesinde tek bir boğaz yarışı olarak düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup, 2017 yılından itibaren dört etaplı bir yelken liginin final etabı olarak düzenlenmeye devam ediyor. Yarışın ilk günü İstanbul Boğazı’nda rüzgârlı bir hava vardı. Yarışa 40’ı aşkın yelkenli tekne katıldı. Çekişmeli bir yarış oldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl uluslararası katılımcılarımız da var. Bu yıl Cambridge Üniversitesi yelken takımı da bizlerle. Yelken takımları, hakem heyeti tarafından belirlenen parkurda mücadele ettiler” dedi.

“İstanbullular heyecanımıza ortak oldu”

Uluslararası yelken kulüplerinin boğazda yarışarak farklı bir deneyim kazandıklarını belirten Baltalı, “Asya ve Avrupa’nın birleştiği noktada yarışlar gerçekleşti. Bu durum yurt dışından gelen katılımcılar için unutulmaz bir deneyim oldu. Boğazın yarışlarımız için bir diğer önemi ise dünyadaki tek doğal yelken izleme tribünü olmasıdır. Sahildeki bütün vatandaşlar boğazı süsleyen yelkenleri izleyerek heyecanımıza ortak oldu” diye konuştu.

BAU Bosphorus Sailing Cup’ın başarı yolculuğu

Uluslararası çapta boy gösteren ve geçtiğimiz yıllarda dünya birinciliği de alan BAU Bosphorus Sailing Cup’ın başarılarına da değinen Baltalı, “2007 yılında iki yelken sever tarafından Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan yelken takımımız 2023 senesinde bir federe kulüp haline geldi. Dünya çapında üniversiteler arasında birçok derece elde ettik. Kulübümüz, sosyal, sportif ve akademik olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken, yaptığımız işlerin sürdürülebilir olmasıyla beraber ulusal ve uluslararası boyutta olmasına da özellikle dikkat ediyoruz” ifadelerinde bulundu.