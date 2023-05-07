Atatürk Havalimanı'nda dev miting! Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta başlayacak? Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Seçime sayılı günler kala miting turunu sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da seçmeniyle buluşacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Erdoğan'ın İstanbul mitingi için hareketlilik başladı. Bazı yollar yoğunluk nedeniyle kapatıldı. Miting alanına vatandaşlar saat 11:00 itibarıyla alınmaya başlanacak. Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 gibi katılması bekleniyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla İstanbul'da buluşacak. Çok sayıda vatandaşın katılması beklenen miting Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Yüzbinlerce vatandaşın katılması beklenen dev miting için adeta seferberlik ilan edildi. Bazı yollar ve güzergahlar trafiğe kapatıldı.

Ulaşım rehberi yayınlandı

Miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

"Hedef 1 milyon"

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hedef en az 1 milyon. 1 milyon İstanbullu kardeşimizle Atatürk Havalimanı'nda olacağız. Bizim kullanacağımız alan çok büyük bir alan." dedi.

Marmaray ile gelmek isteyenler

Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

Trafiğe kapatılan yollar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı nedeniyle bazı noktalar trafiğe kapalı olacak. Gerçekleştirilecek miting ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla sabah 07.00'den itibaren belirlenen bazı bölgelerde araç giriş çıkışına izin verilmeyecek. İşte, bugün günü İstanbul'da trafiğe açık ve kapalı yollar:

- Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,

- Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak,

- Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,

- Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak,

- Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

Erdoğan'ın 16:00'da alana mitinge katılması bekleniyor

Mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.

Teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı.

Tuvalet, şadırvan ve mescit kuruldu

Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.

Büyük bir alanda gerçekleştirileceği için giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarıyla hizmet verilecek.

Miting alanında teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.

Alanda engelli dostu teknik imkanlar da planlandı

Alanda, yüksek hassasiyetle toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülerek engelli dostu teknik imkanlar da planlandı.

Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı miting alanında, basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir yer ayrıldı.

Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran tasarım tercih edildi.

Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeni "Türkiye Yüzyılı" inancını güçlü bir şekilde ikrar edecek.