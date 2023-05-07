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İzmir'de AK Partililer bayrak asarken ortalık bir anda karıştı

İzmir'de AK Partililer bayrak asarken ortalık bir anda karıştı

İZMİR'de AK Parti Urla İlçe Başkanlığı önünde bayrak asan partililere, yoldan geçen 4 kişilik grup sataşınca kavga çıktı. Grubun küfürler etmesiyle büyüyen kavga güvenlik kameralarına da yansırken, partililer, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan 4 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Olay, dün gece saatlerinde AK Parti Urla İlçe Başkanlığının binası önünde meydana geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki programı öncesi partililer, hazırlık yaparak bayrak asıyordu. Bu sırada yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen 4 kişilik grup, AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart ve partililere sataştı.

Grupta bulanan kişilerin, 14 Mayıs gecesi AK Partililerden hesap soracaklarını ifade eden açıklamaları ve küfürleri sonrası ortalık karıştı, kavga çıktı. Yumruk yumruğa giren grubu çevredeki vatandaşlar araya girerek sakinleştirdi.

Kavga anları kamerada

Öte yandan kavga anları, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bayrak asan partilere 4 kişilik grubun sataştığı, daha sonrada kavga çıktığı görülüyor. O sırada bir partilinin bayrak asmak için çıktığı merdivenden düştüğü de kameralara yansıyor.

İlçe Başkanı Nart: "Şikayetçi olduk"

AK Parti İlçe Başkanı Murat Nart, küfürler ederek üstlerine saldıranlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Başkan Murat Nart, "Barışın, sevginin hoş görünün sembolü olan ilçemizde, böyle provokatör saldırıları kesinlikle tasrif etmiyoruz. Biz, daima sandıktan çıkan sonuca saygı duyan bir siyasi anlayış ile hareket ettik ve böylede devam edeceğiz" dedi. İfadeleri alınan 4 kişinin ise daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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