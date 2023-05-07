Resmen açıkladı: Evet boşanıyoruz! Boşanmayı Mehmet istedi, davayı bana açtırdı
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 ıllık evlilikleri resmen sona eriyor. Boşanacakları iddialarıyla ilgili konuşan Arzum Onan, "Boşanmayı Mehmet istedi. Davayı benim açmamın daha uygun olacağına karar verdik" dedi.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemdeydi. 27 yıllık evliliğin biteceği dedikodularını Arzum Onan yaptığı açıklamayla doğruladı. Mehmet Aslantuğ'a yönelik eleştirilere tepki gösteren Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'un siyasi mücadelesi üzerinden vurulmaya çalışıldığını savundu. Mehmet Aslantuğ, TİP'ten Muğla milletvekili adayı olmuştu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arzum Onan, “Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar." dedi. "Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım” diyen Arzum Onan şöyle devam etti:
Psikolojik şiddet mi uyguladı
“30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim."
Boşanmayı isteyen Mehmet oldu
"Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır."