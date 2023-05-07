Resmen açıkladı: Evet boşanıyoruz! Boşanmayı Mehmet istedi, davayı bana açtırdı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arzum Onan, “Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar." dedi. "Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım” diyen Arzum Onan şöyle devam etti: