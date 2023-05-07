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Adana'da 11 kaçak Suriyeli ve Afgan yakalandı

Adana'da 11 kaçak Suriyeli ve Afgan yakalandı

Adana'da Suriye ve Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği S.K. (26) ve H.B'yi (35) takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ve hafif ticari aracı merkez Sarıçam ilçesinde durdurup incelemede bulundu.

Araçlarda bulunan 5'i Suriye, 6'sı Afganistan uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Bunun üzerine düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, sürücüler S.K. ve H.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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