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AK Partili vekil 'MHP'ye oy vermeyin' demişti! MHP'li aday: ‘MHP’ye verilen oylar HDP’ye verilen güldür’ de demiş...

AK Partili vekil 'MHP'ye oy vermeyin' demişti! MHP'li aday: ‘MHP’ye verilen oylar HDP’ye verilen güldür’ de demiş...

AK Parti Siirt milletvekili adayı Mervan Gül, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye oy vermeme çağrısı yaparak “MHP’ye giden her oy diğer partiye giden oydur” demişti. Siirt MHP Milletvekili adayı Necdet Kayra AK Parti’li Gül’ün açıklamasına cevap verdi.

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AK Parti Siirt milletvekili adayı Mervan Gül, geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Baykan ilçesinde “MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur” açıklamalarına MHP Siirt Milletvekili adayı Necdet Kayra cevap verdi. “Kendi Seçim Koordinasyon Merkezlerinde ‘MHP'ye verilen oylar HDP’ye verilen bir güldür' şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz” diyen Kayra şöyle konuştu:

Kapalı kapılar ardında dediklerini de...

“Biz partimizin bize verdiği terbiyeyle partimizin bizi yürüttüğü yolda yürüyen insanlarız. Maalesef o milletvekili adayı, partisinin ilkesel duruşunun dışında konuşuyor ve bu konuşmayı açık açık da, haykıra haykıra da halkın önünde yapıyor. Kapalı odada yapılsa da kendi SKM’lerinde yaptıkları şeyi biliyoruz."

MHP'ye verilen oy, HDP’ye verilen bir güldür

"Kendi SKM’lerinde ‘MHP'ye verilen oylar HDP’ye verilen bir güldür' şeklinde açıklamalar yaptığını biliyoruz ama kapalı kapılar ardında. Biz de partili arkadaşlarımızla baş başa kaldığımız da özel konularımızı konuşuyoruz. Dışarı sızmayacak şekilde. SKM'de yapılan o açıklamayı, o konuşmayı kabul edebiliriz bir nebze de ama halkın içinde Baykan'da, yer de söylüyorum size."

AK Parti ve Erdoğan'dan özür dilemeli

"Baykan'da seçmenlerin önünde, haykıra haykıra yüksek sesle, elini kolunu sallayarak ‘İttifak falan var diye geziyor MHP, her yere gidiyorlar, biz ittifakın üyesiyiz diyorlar. Öyle bir şey yok kardeşim. MHP'ye verilen her oy öteki partiye verilmiş sayılır.' diyen bir partinin adayı varsa önce dönüp kendi partisinden üst yönetiminden ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemesi gerekir.”

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