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"İplik gibi" kadın yediği çöp şişlerle rekor üstüne para kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"İplik gibi" kadın yediği çöp şişlerle rekor üstüne para kazandı

TÜRKİYE'nin en çok kazandıran çöp şiş yeme yarışmasına katılan genç kadın, çok zayıf olması ile umulmadık şekilde 360 çöp şişi yiyerek rekor kırdı. Kilolarca çöp şişi dakikalar içerisinde su içer gibi yiyen kadın, 45 bin TL ve İphone 14 Pro Max ödülünü kazandı.

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Denizli’de düzenlediği yemek yeme yarışmasıyla hem dünya da hem de Türkiye genelinde en çok izlenen yarışmalar arasında en üst sıralara yerleşen ‘Çöpşişçi Mehmet’, yeni bir yarışmacısı ile adından yine söz ettirdi. Ülkede son günlerde sosyal medya platformlarda kendisine ait hızla büyüyen takipçi kitlesini yeni yarışma konseptleri ile eğlenceli ve heyecan verici dakikalar yaşatan ‘Çöpşişçi Mehmet’, 7 yıllık hizmetlerini geniş çerçevede her sektöre yayarak sürdürmeye devam ediyor.

Çöpşişçi Mehmet, yurt içi ve yurt dışında işletmeye gelen birçok vatandaşı özel sunumlarla ağırlıyor. Lezzetin doruğunu damaklarında tatmak isteyenlerin geldiği Çöpşişçi Mehmet’te düzenlenen yarışmalara katılanların sayısı da günden güne artıyor.

Midesini ve azmine güvenen yemek tutkunları, belli şartlar istikametinde geçtikleri barajlarla farklı ödüllere sahip oluyor.

“Sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım”

Düzenli bir beslenmesinin olmadığığını ve yarışmada daha fazla yiyebileceğini anlatan yarışmacı Zeynep Doğan, "Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum, aslen Adanalı'yım. 43 dakikada 360 çöp şiş yedim, benim için kolaydı, kendimi iyi hissediyorum. Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor. Düzenli bir beslenme alışkanlığım yok. Genelde sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım” dedi.

"Bu da mı olur dedik ve oldu"

Rekorları genellikle zayıf yarışmacıların kazandığını belirten işletme sahibi Yusuf Kaya, "Öncelikle şunu söyleyeyim bizim hiç kolay olmadı, arkadaşımız bizim için çok kolay oldu dedi. Bu sefer çok büyük bir ödül kırıldı. Bu da mı olur dedik ve oldu. En büyük ödülü verdiğimizi düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş. 45 bin TL paramız bir de sınıfının en pahalı telefonun sahibi oldu. Zayıflar genelde kazanıyor, kendimi ispatladı. 2.5 litre kola, 360 çöp şiş, 1 salata ve 1 lavaş yedi, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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