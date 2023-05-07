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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 3 başarılı oyuncu diziden ayrılıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 3 başarılı oyuncu diziden ayrılıyor

Işıl Yücesoy, Değer Alp ve Erkan Sever, ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosundan ayrılıyor. Oktay Kaynarca'nın hem başrolünü hem de yapım ortaklığını üstlendiği dizinin yeni sezonda olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Engin Benli, Ragıp Savaş ve Burak Çelik'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her hafta aksiyon dolu anlara sahne olan dizide Cezayir'in annesini oynayan Gülendam'ı oynayan Işıl Yücesoy projeye veda edecek. Dizide Canan'ı canlandıran Değer Alp ve Orhan'ı oynayan Erkan Sever de kadrodan ayrılacak.

Öte yandan Oktay Kaynarca'nın hem başrolünü oynayıp hem yapım ortağı olduğu hem de senaryo ve tasarımına katkı sağladığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezondaki akıbeti ise henüz netleşmedi.

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