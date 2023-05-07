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Hatay yine fena sallandı! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması var

Hatay yine fena sallandı! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması var

HATAY'da bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da bugün korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kırıkhan ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4.7...

AFAD'ın duyurduğu son dakika gelişmesine göre saat 11.36 sularında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7.88 kilometre olarak ölçüldü.

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