Tam o an çığlık attı! Kulak temizletmeye giden kadın sağır oldu şok gerçeği başka hastanede öğrendi

İnanılmaz olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Özel bir hastaneye kulak temizletmeye giden kadın sağır oldu.

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Genç kadın, kulaklarındaki egzama türü hafif kaşıntı nedeniyle Beşiktaş'ta bir özel hastanenin kapısını çalarak Prof. Dr. Arzu T.'ye danıştı. Arzu T. hastanın kulağını temizlemek için "alkol borik" olarak bilinen bir sıvı kullandı. Yasemin T. tam bu anda kulağında acı ve patlama hissiyle çığlık attı. Yasemin T.'nin sağ kulağından boğazına doğru akan sıvı dilini uyuşturdu ve 15 gün geçmedi.

Aynı hastanede odyolog ve vertigo testi yapıldı. Bu sırada kadının sağ gözünde hareket problemi tespit edildi.

Tedavi için gittiği hastaneden işitme kaybıyla çıkan hasta bir hafta sonunda ağrıları geçmeyince farklı bir hastaneye gitti.

Başka hastaneye gidince öğrendi

Sabah'ın haberine göre, Yasemin T.'ye doktorlar, sağ kulak zarında 6-7 mm çapında delik ve yüzde 45 oranında işitme kaybı oluştuğu bilgisini verdi.

Tedavi olmak için gittiği hastaneden işitme kaybıyla çıkan Yasemin T., Arzu T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Sabah