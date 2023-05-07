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İzmir'de yol koşusu ve maraton heyecanı yaşandı

İzmir'de yol koşusu ve maraton heyecanı yaşandı

Uluslararası Maraton İzmir çerçevesinde 10K 19 Mayıs Yol Koşusu ve 42K Ultra Maraton düzenlendi. Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda başlayan yarışa çok sayıda sporsever ilgi gösterdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı.

Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda başlayan yarışın startını, Bakan Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Halka açık yarışa çok sayıda sporsever ilgi gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, başlangıcın ardından bir süre koşarak sporculara eşlik etti.

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