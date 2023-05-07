Fatih Erbakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ziyaret! 'Sapkın akımlara engel olacağız'

YENİDEN Refah Partisi lideri ve Cumhur İtitfakı ortağı Fatih Erbakan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü ziyaret etti. Saadet Partisi'ni topa tutup, Millet İttifakı'nı vatana ihanetle suçlayan Cübbeli Ahmet Hoca, Erbakan'a destek verdi. Fatih Erbakan da ailenin korunması ve İlahiyat fakültelerindeki Ehli Sünnete aykırı "sapkın akımların" engellenmesi için Meclis'te çalışma yapacaklarını belirtti. O anlar cübbeli Ahmet Hoca'nın kendi Youtube kanalından canlı yayınlandı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü’yü evinde ziyaret etti. Cübbeli Ahmet Hoca, Necmettin Erbakan’ı uzun yıllar boyunca desteklediklerini ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı kıymetli kardeşimiz Fatih Erbakan Bey hanemizi şereflendirdi. Ülkemizin hali ortada, gençlerimizin hali ortada. Fatih Bey önümüzdeki dönemlerde vatanımıza çok hayırlı hizmetler yapacak inşallah. Bir Milli Görüş ve adil düzen mefkûresi var” dedi.

Saadet, Milli Görüş'ün içini boşalttı

Saadet Partisi’nin Milli Görüş’ün içini boşalttığını iddia eden Ünlü şunları söyledi: “Ben onlara milsiz görüş diyorum. Neyse ki Fatih Bey bu hizmetin başına geçti. Babasının yolunda gidiyor. Görüyorsunuz şimdi Saadet'in birleştiği kişileri… Ana dilde eğitiminden ve özerklik gibi her türlü vatanımıza, milletimize, devletimizin bütünlüğüne zarar verecek şeyler konuşuluyor. Mitinglerde vaatlerde bulunuluyor; FETÖ’nün, KHK’lıların geri döndürüleceğinden, yok PKK ile yumuşak geçinmek lazımlığından, İHA’ya SİHA’ya ne lüzum varlığından, daha neler neler…"

Yaptıkları vaatler vatana ihanet suçu...

"Yapılan vaatlere baktığınızda bunlarda vatana hıyanet suçu var. Böyle bir ortamda Saadet Partisi, Milli Görüş’e de adil düzen fikrine de hıyanet etmiştir. Erbakan hocamızın da maneviyatını muzdarip etmiştir. Fatih Bey’in hassasiyeti, LGBT sapkınlığına karşı çıkması. hassasiyetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu yolda muvaffakiyetler diliyoruz. Allah-ü Teala dinimize vatanımıza hizmet noktasında kendisini, Cumhur İttifakı’nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muvaffak eylesin, muhafaza eylesin ve kazanmalarını nasip eylesin.”

Erbakan Hoca'nın çizgisinde siyaset...

Yola çıkarken Necmettin Erbakan çizgisinde siyaset yapacaklarını deklare ettiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Erbakan da “Milli Görüş demek ‘Hakkı üstün tutmak’ demektir, ‘Hakkın hakimiyeti için batıla karşı mücadele etmek’ demektir. Dolayısıyla Milli Görüş’ün modası kıyamete kadar geçmeyecek demektir. Rahmetli Erbakan hocamız siyaseti ibadet olarak yaptığını söylüyordu. Allah bizi de layık etsin” ifadelerini kullandı.

Erbakan şunları söyledi: "Milli ve manevi değerlere bağlı bir toplum ve bir neslin yetişmesi en önemli umdemiz. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak en umdelerimizden biri bu olarak yola çıktık. Yönetimde adalet ve paylaşımda adaletin tesis edilmesi, adil ve faizsiz bir ekonomik sistemin hakim kılınması, dış politikada Türkiye’nin öncülüğünde İslam Birliği’nin tesis edilmesi için çaba harcanması, bütün dünyada adil bir nizamın kurulması için mücadele edilmesi en önemli prensiplerimizden. Böyle bir çizgide çalışmalarımızı sürdürürken seçimler öncesinde kritik bir noktadayız ve burada Yeniden Refah Partimizin tavrı ve kararı seçimleri etkileyecek noktadaydı. Teşkilatlarımız, üye sayımız ve milletimizin teveccühü ve desteği ile kilit parti haline geldik. Milli Görüş olarak da seçimler öncesi ülkemizi 7’li masanın iktidarına vesile olmasına kaçınmak adına Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldık.”

Bu yapıya PKK, FETÖ, LGBT lobileri destek...

"7’li masanın LGBT ile ilgili tutumları, inancımızla ve temel değerlerimizle, tarihimizle bağdaşmayan hedefleri, söylemleri ve milletimizde Türkiye’nin 28 Şubat’ın karanlık günlerin dönmesi, inanç özgürlüğünde kazanımların kaybedilmesi endişesinin Cumhur İttifakı’na girmemizde önemli bir rol oynadı" diyen Erbakan, “Bu yapıya PKK, FETÖ, LGBT lobileri destek oluyorsa bunlardan ülkemize, milletimize fayda gelmesi düşünülemez. Açıktan PKK yöneticileri hem Sayın Kılıçdaroğlu’na hem de Millet İttifakı’na destek veriyor, iktidar olmaları gerektiğini açık açık ifade ediyorlar. Özerklik, Eyalet sistemi yerinden yönetim adı altında Allah vermesin Doğu’nun Güneydoğu’nun Türkiye’den kopartılması hedefleniyor. Bu Kürt kardeşlerimizin de faydası olan bir şey değil. Buradaki maksat Büyük İsrail Projesi’nin ekmeğine yağ sürmek. 7’li masa açıkça bunu ifade ediyor. HDP’nin 11 maddelik tutum belgesini kabul etti diyorlar. Cumhur İttifakı’nda yer alarak bu felaketlerin önlenmesi için bir duruş sergiledik” görüşünü savundu.

Sapkın akımların engellenmesi için çalışacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Yeniden Refah Partisi’ne destek çağrısı yapan Erbakan, Milli Görüş’ün 21 yıl sonra mecliste olmasının çok daha hayırlı hizmetlere vesile olacağını söyledi.

Ailenin korunmasının kendileri için bir beka meselesi olduğunun altını çizen Erbakan, ailenin korunması ve İlahiyat fakültelerindeki Ehli Sünnete "aykırı sapkın akımların" engellenmesi için Meclis'te çalışma yapacaklarını belirtti.