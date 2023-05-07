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Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu konusunda baltayı taşa vurdu! 'Sil hemen' dediler o da sildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na doksandan gol atmak isterken golü kendi kalesine attı. Ekrem İmamoğlu'nun sahnesine fırlayan gencin videosunu $bulursam alnından öpeceğim' diye paylaştı, takipçileri uyarınca da hemen o paylaşımı sildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybettikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melih Gökçek bu sefer fena patladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingde sahneye çıkardığı bir gencin söylediklerini paylaşan Melih Gökçek, "Ekrem kendi mitinginde golü doksandan yemiş' notuyla paylaştı. Ama o video Gökçek'in sandığı gibi çıkmadı. 

Bulursam alnından öpeceğim

Ekrem İmamoğlu’nun sahneye aldığı genç mikrofona “Her şey çok güzel olacak. Recep Tayyip Erdoğan duysun” diye bağırdı. Melih Gökçek bu sözleri yanlış anlamış olacak ki Twitter sayfasından “Ekrem kendi mitinginde golü doksandan yemiş. Bu delikanlıyı tanımak tanımak istiyorum. Bulursam alnından öpeceğim” diye yazdı.

Başkanım bu videoyu hemen silin!

Melih Gökçek bu paylaşımı yaptıktan hemen sonra durumun farkında olan takipçileri “Başkanım bunu silin, Recep Tayyip Erdoğan duysun demiyor mu sonunda, Melih Başkan çocuk burada Reis’e karşı bir şey söyledi maalesef” gibi ifadelerle uyarıda bulundu. Melih Gökçek de bu durumu geç farketse de hemen yaptığı paylaşımı sildi.

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