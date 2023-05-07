BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  POLİTİKA

Eski ekonomi bakanı sosyal medyada gündem oldu; Zafer Çağlayan'ın son hali konuşuluyor

Eski ekonomi bakanı sosyal medyada gündem oldu; Zafer Çağlayan'ın son hali konuşuluyor

Eski ekonomi bakanı ve AK Parti'nin 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın son hali gündem oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.

Abone ol

Geçmişte ekonomi bakanlığı görevinde de bulunan 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın son hali sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Yıllar önceki görüntüsünden son farklı görünen Çağlayan'ın fotoğrafıyla ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. Konu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Çağlayan, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim çalışmaları için Mersin'de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Zafer Çağlayan, "Biz artık aynı aileyiz, bir ve beraberiz. Allah, muhabbetimizi artırsın. Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir. Türkiye düşmanlarına hep birlikte karşı koymaktır. Onun için bizim davamız, kutlu bir davadır Allah'ın izniyle. Ben bir arada olmaktan son derece mutlu ve memnunum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı farklı yendi
Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı farklı yendi
14 Mayıs seçimlerine sadece bir hafta kaldı! İşte seçime dair her şey!
14 Mayıs seçimlerine sadece bir hafta kaldı! İşte seçime dair her şey!
Hatay yine fena sallandı! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması var
Hatay yine fena sallandı! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması var
Tam o an çığlık attı! Kulak temizletmeye giden kadın sağır oldu şok gerçeği başka hastanede öğrendi
Tam o an çığlık attı! Kulak temizletmeye giden kadın sağır oldu şok gerçeği başka hastanede öğrendi
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İzmir'de yol koşusu ve maraton heyecanı yaşandı
İzmir'de yol koşusu ve maraton heyecanı yaşandı
15 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!
15 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı!
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen arabadaki 5'inci kişinin cesedi bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen arabadaki 5'inci kişinin cesedi bulundu
Kahramanmaraş depremden 3 ay sonra havadan görüntülendi
Kahramanmaraş depremden 3 ay sonra havadan görüntülendi
Oyuncu Hazal Kaya, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti
Oyuncu Hazal Kaya, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti
Almanya’da ilaç sıkıntısı yaşanıyor! Antibiyotik bulamıyorlar!
Almanya’da ilaç sıkıntısı yaşanıyor! Antibiyotik bulamıyorlar!
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 30. randevuda
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 30. randevuda