Yıllar önce uyarmıştı Canan Karatay yine haklı çıktı! Uzmanlar doğruladı: İnanılmaz faydaları var
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Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için yaptığı uyarı ve tavsiyelerle dikkat çekiyor. Her fırsatta ekmeğin zararlarını dile getiren Karatay'ın yıllar önce yaptığı bir uyarıyı ise şimdi uzmanlar doğruladı. İşte detaylar...
Prof. Dr. Canan Karatay, gündemden düşmeyen bomba beslenme uyarılarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.
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Canan Karatay, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.
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Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz özellikle de Maraş cevizi tüketimini söylemişti. Karatay yine haklı çıktı..
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Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içeriyor.
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