İstanbul'da taksiden cephanelik çıktı

BEYOĞLU İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E-5 Halcıoğlu'nda silah ticareti yapılan ticari taksiye operasyon düzenledi. Takside yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız silah ele geçilirken, gözaltına alınan taksici tutuklandı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Halıcıloğlu mevkiinde bir ticari takside silah ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, ticari taksiye operasyon düzenledi.

Halıcıoğlu üst geçit altında ihbar edilen taksinin bekleme yaptığının görülmesi üzerine ekipleri aracın yanına yaklaştı. Ancak polisleri gören taksici kaçmaya başlayınca polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süren kovalamaca sonucunda önü kesilerek durdurulan araçtaki taksici kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Polisin yakaladığı taksici tutuklandı

Araçta arama yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şeffaf bir poşet içerisinde 10 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı. Çalışmaların ardından gözaltına alınan taksici Enes Kürşat U. emniyete götürülürken, taksi ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen taksici, “silah ticareti ve kaçakçılığı yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.