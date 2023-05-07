İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 14 motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanması ve araçların ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce Ataşehir, Maltepe ve Pendik'te 4 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kent genelinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları ve çaldıkları araçların bir kısmını parçalayıp yedek parça olarak, bir kısmını ise sahte plaka ve belge düzenleyerek başka kişilere sattıkları tespit edildi.

Bu şekilde haksız kazanç elde eden 8 şüphelinin 14 motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerce çalınan 10 motosiklet çeşitli tarihlerde ekipler tarafından ele geçirilirken, bunlarla ilgili şüphelilerden 4'ünün tutuklu olduğu, birinin de arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin "change" yöntemiyle bilgilerini değiştirerek satmaya çalıştıkları motosikletler de emniyette basın mensuplarına gösterildi.

Öte yandan, şüphelilerin motosikletleri çalma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra binerek uzaklaşması yer alıyor.