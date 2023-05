Bahçeli'nin 'mermi' lafına Davutoğlu sert yanıt verdi: Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık! Trump gibi...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır" sözlerine yanıt veren Davutoğlu, "Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık" dedi ve ekledi: Germeyin bu toplumu. Trump gibi parlamento basmayı heves etmeyin. Türkiye buna izin vermez.

Abone ol

Seçime 1 hafta kala Denizli'deki mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yalova mitinginde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Millet İttifakı'nı hedef alarak sarf ettiği "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt veren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Seçime bir hafta kala Bahçeli bizi Millet İttifakı'nı mermi veya müebbetle tehdit etti. Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık!

"Bu açık tehdide sessiz kalan Erdoğan..."

-Dün Bahçeli için kara gündü. Bu açık tehdide sessiz kalan Erdoğan için de kara gündür. Buradan sesleniyorum germeyin bu toplumu, Trump gibi parlamento basmaya heves etmeyin. Türkiye buna izin vermez.

"14 Mayıs'ta hukuksuzluklar bitecek"

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Dünkü Maltepe mitinginde benim için anlamı farklıydı. Daha önce de binlerce AK Partiliye hitap etmiştim. Bana neden değiştiniz diyorlar ben değişmedim onlar değişti. Ben ilkelerimden taviz vermedim onlar verdi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer bana şöyle demişti 'Biz birbirimizi tanıyamamışız'. Doğru söylüyor tanışamadık gelin tanış olalım birlik olalım. Depremde enkaz altında kalanlara hangi partidensin demedik şimdi de Türkiye bir enkaz altındayken kimseye sormuyoruz kim olduğunu. 14 Mayıs'ta hukuksuzluklar bitecek. Yolsuzluklar gidecek siyasi ahlak yasası gelecek.

"Biz dağılmayınca yamalı bohça gibi masaya birilerini kattılar"

Her türlü meydan okumaya hazırız biz. Nasıl bir ego ki bizi suçlayanlara söylüyorum. 2015'te koalisyon kursaydık ben başbakan Kılıçdaroğlu başbakan yardımcısı ben başbakan olacaktım. Şimdi o cumhurbaşkanı olacak ben yardımcısı ego bunun neresinde. Her ay toplantı öncesi dağılacağız diye kriz beklediler. Ben de her seferinde dağılmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu masanın asla ve asla dağılmayacağını söyledik aştık her şeyi. Hiçbirimizin nefis ve ego yapmaya lüksü yok. Ne oldu biz dağılmayınca yamalı bohça gibi masaya birilerini kattılar. HÜDA PAR, Yeniden Refah, DSP...

"Biz savcıları harekete geçireceğiz"

Yabancı istilacılara memleketi terk etmeyeceğiz diyorlar. Kim var George yok, Mike yok.. Kemal var Sinan var Tayyip var yabancı değil ki bunlar. Size mi kalmış sen önce yabancı bankalardaki paraları getir. Trump'tan 'Aptal olma' mektubu gelmişti. Ben destek verdiğim günlerde böyle bir şeye izin vermedim. Ben haber yolladım görevden alın mektubu getireni dedim. Sen misin milli şimdi. Biz savcıları harekete geçireceğiz. Şimdiden söylüyorum. TRT'ye kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşini kim çıkardı? Hesap verecek. Zaten seçimi kazanınca talimata gerek yok özgür olunca onlar açacak."