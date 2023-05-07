Devlet Bahçeli'ye 'kafa gitti kafa' dedi! Manisa'da Meral Akşener: Ne bereketli kadınım

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'daki Millet Buluşması'na katıldı.

Abone ol

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır" açıklamasına, "Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi, buna yuh!" yanıtını verdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın 'rüşvet' iddialarına ilişkin olarak da konuştu.

Akşener, "Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı, 3 milyar bir yerde Euro geçiyor. 3 milyar Euro’ya bir kankaya veriliyor. İşletmenin satışı. Başka bir firma 5 milyar Euro veriyor. Onun dosyasından evrak çalınıyor, öbürüne 3 milyar Euro’ya veriliyor. Ali Yeşildağ deyimine göre 1 milyar dolarcık, onun deyimiyle Tayyip Abi tarafından alındığını söylüyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, 1 milyar dolar bu ülkenin parasının alınıp cebine atıldığına dair bir iddia var, sen bizi mezara gömecek yerde böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize" dedi.

"Patates-soğan..."

Akşener, "14 Mayıs akşamı bu harami düzeni ortadan kaldıracağız. Patates-soğan, güle güle Erdoğan" diye konuştu.

Akşener'in konuşmasından diğer öne çıkanlar şöyle:

Bir tanesi var, yaşlı başlı abi, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu (Binalı Yıldırım), belki görmemiştir; size vatan düşmanı dedi. Kendileri de istiklal mücadelesi veriyormuş. Böyle bir rezilliklerle dolu bir seçime ilk defa gidiyoruz.

"Ne bereketli kadınım"

Sonra Recep Bey devreye girdi. Ne bereketli kadınım. Beni Gabar’a, sayın Kılıçdaroğlu’nu Cudi’ye gömecekti. Gabar’da mezar kazılırken petrol bulundu acaba Cudi’de ne bulacaklar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında "Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz." demişti.

“Elbette sizin helal oylarınızla ben başbakan olacağım. Çünkü millet velinimettir. Millet patrondur. Dolayısıyla siz isterseniz bir oy Kemal’e bir oy Meral’e verilirse 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de Başbakan olacağım demektir.

Bakan Bozdağ'a: Ne ara FETÖ düşmanı oldun muhterem?

Biri çıktı dedi ki, çok komikler ya, biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. Ben 8 sene Meclis yönettim. FETÖ kazanır diyen abi girişir övmeye FETÖ’yü, saygılarını gönderir. Ne ara o cıvık cıvıklıkta sen FETÖ düşmanı oldun muhterem?

"Cem Yılmaz hava gazı kalır"

Bir kere güleceksiniz yeteri kadar yoruldunuz. Ben bunları tekrar ediyorum inan Cem Yılmaz hava gazı kalır, çok severim kendisini ama bunların söylediklerinin yanında ciddi söylüyorum o bile bulamıyor bunları.

Burası kazanırsa biz şampanya patlatacakmışız. O abiler kazanırsa tertemiz alınları seccadeye değecekmiş. Soru şu, haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz edilen, taciz edilen bir dönemde, kadınlar öldürüldüğünde, kıyafeti şöyle, şurada neden bulundun denilen bir dönemde, tek bir yüzükle başlayıp gemiciklerin dibine vurulmuş ülkede, kul hakkına uzatılmış bir dönemde senin alnının neresi temiz, kapkara alınlarınız kapkara!

"Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı"

Asayişimizden sorumlu adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Fantezide sınır yok; erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller!