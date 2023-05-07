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Samsun'da güvenlik görevlisinin korkunç ölümü! Oracıkta can verdi

Samsun'da güvenlik görevlisinin korkunç ölümü! Oracıkta can verdi

SAMSUN'da geri geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak ezilen 39 yaşındaki özel güvenlik görevlisi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi'nde bulunan beton santralinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın Şenel (27) idaresindeki yükleyici iş makinesi, geri geri hareket ettirdiği sırada arkasında bulunan Ümit Sönmez'i (39) fark etmeyerek ezdi.

Ağır yaralanan Ümit Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Ümit Sönmez'in Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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