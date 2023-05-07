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Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı

Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda miting düzenledi. Mitinginde izletilen videoda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı görüntülerine de yer verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları Twitter hesabından paylaştı.

Kabaktepe ile hemşeri dayanışması

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sayın Kabaktepe'ye teşekkür ederim. Hemşeri dayanışması" ifadelerini kullandı.

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