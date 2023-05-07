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Dün savaş alanına dönen Konyaaltı Sahili'nde bugün deniz keyfi

Dün savaş alanına dönen Konyaaltı Sahili'nde bugün deniz keyfi

ANTALYA'da dün sağanak yağışın etkisiyle adeta savaş alanına dönen dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, bugün sıcak hava ile birlikte turist ve vatandaşların akınına uğradı. Kayalıklardan denize atlayanlar ve kürek sörfü yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Varyant seyir terası ise yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti.

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Antalya’da dün etkili olan sağanak yağmur ve fırtına dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini adeta savaş alanına çevirmişti. Bugün ise sıcak ve güneşli havayla beraber yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek sıcak havanın keyfini sürdü. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar denize girerek, güneşledi. Bazı turist ise dün dalgaların yıktığı cankurtaran kulelerinin yanında güneşlendi. Denizde kürek sörfü yapanlar da renkli görüntüler oluştururken. Bazı tatilciler ise zamanını sıcak kumsalın üzerinde kitap okuyarak değerlendirdi.

Öte yandan, varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti. Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar dikkati çekti.

"Bugün bakarsın yağmur yağar , diğer gün bakarsın sel götürür"

Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlardan Cengiz Başsoy şunları dile getirdi: "Antalya'nın genel özelliği bu. Bugün bakarsın yağmur yağar , diğer gün bakarsın sel götürür. Ama biz bunu bildiğimiz için şu an buradayız. Çekirdek, çayımız ve kahvemiz var güneşin tadını çıkartıyoruz. Denize girmedik, daha vakti var"

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