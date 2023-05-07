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Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma açıklaması

Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Bizim formalarımız, başkanımızın da ifade ettiği gibi 5 yıldızlı olacak. TFF bakalım ne yapacak. Biz bunun sonuçlarına katlanmayı göze aldık bir kere" dedi.

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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve sarı-lacivertli kulübün kongre üyeleri, Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla tanışma kahvaltısı organize etti.

HUFEDER Başkanı Ali Alper Alpoğlu ve genel sekreter Taha Gökberk Doğan'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin de katıldı.

"Bizim formalarımız 5 yıldızlı olacak"

Bir basın mensubunun, "Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma çalışması var mı, çıkacak mı bu sezon?" diye sorduğu sarı-lacivertli yönetici, forma siparişlerinin ocak ayı gibi verildiğini belirterek, "Bizim formalarımız, başkanımızın da ifade ettiği gibi 5 yıldızlı olacak." dedi.

"Biz bunun sonuçlarına katlanmayı göze aldık bir kere"

Federasyon başkanının, "Yıldızlarla ilgili bir talimat olduğu ve uyulmadığında aşama aşama cezalar verileceği" uyarısında bulunduğunu hatırlatan Pekin, şu görüşünü paylaştı:

"Talimatlara aykırı davranmak, derece derece ihtardan başlayıp puan silmeye, bir alt lige düşürmeye kadar giden yaptırımlar silsilesi bu. Burada bizim argümanımız iki türlü ve çok güçlü. Birincisi, biz zaten 5 yıldızın sahibi olduğumuzu söylüyoruz. Federasyondan talep etmişiz, iki sene geçmiş cevap alamamışız. İkincisi, 5 yıldızlı Fenerbahçe logosunu da biz bunların başımıza geleceğini tahmin ettiğimizi için tescil ettirdik. Futbol AŞ'nin tescilli markası bunlar. Tescilli markamızı göğsümüze takarız, çıkarız, sonra TFF bakalım ne yapacak. Onu da göreceğiz. Biz bunun sonuçlarına katlanmayı göze aldık bir kere. Zaman gösterecek, bakalım."

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