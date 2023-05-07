Maraton İzmir'e Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu

Maraton İzmir’in 4.'sü bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı anısına koşuldu. Maratondaki birincilikleri kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare, erkeklerde ise Kenyalı Benard Kipkorir elde etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme hedefiyle düzenlenen Maraton İzmir 4. kez bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı anısına yapıldı. İzmir’de uluslararası bir festival havası estiren maraton ve ardından başlayan 19 Mayıs Yol Koşusu’na 23 ülkeden 30 seçkin atlet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen 5 bin kişi katıldı.

Uluslararası yarışın startını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman birlikte verdi. Startı alan atletler Karşıyaka Bostanlı İskelesine gelmeden ilk dönüşü gerçekleştirdi, Haydar Aliyev Bulvarı’na girişte bulunan İzmir Marina’dan ikinci dönüşünü yapıp başlangıç noktasında mücadeleyi tamamladı.

Kenya ve Etiyopya damgası

Türkiye’nin en hızlı parkuruna sahip 42 kilometre 195 metrelik Maraton İzmir Avek’de kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare 2.32.43 ile erkeklerde Kenya’dan Benard Kipkorir 2.10.25 ile birinciliği elde etti. Kadınlarda ikinci 2.32.49 ile Etiyopyalı Kebebush Yisma, üçüncü 2.35.08 ile Kenyalı Emmah Cheruto Ndiwa oldu. Erkeklerde Kenyalı Hammington Kimaiyo 2.12.38 ile ikinciliği, yine Kenyalı Kenneteh Kiprop Omulo aynı dereceyle üçüncülüğü aldı.

Türk atletler arasında en iyi dereceyi Polat Arıkan 2.17.37 ile elde etti. Yedinci sıradaki Polat Arıkan’ı, Yusuf Önal, Serkan Kaya ve Mustafa Es takip etti. Kadınlarda Svetlana Kaya 3.05.15 ile en iyi dereceyi yakalayıp 10. olurken onu Selma Altundiş, Elif Gül Erdemir, Svetlana Zakhvataeva izledi.

Bakan Kasapoğlu ve Başkan Soyer de koştu

Maraton İzmir’le aynı gün koşulan 19 Mayıs Yol Koşusu’nun startını ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birlikte verdi. Başkan Soyer ve Bakan Kasapoğlu’nun da yer aldığı 10 kilometrelik yarışta ise ilk üç sıra kadınlarda Dilan Atak (0.38.03), Fatma Arık (0.38.04), İpek Öztosun (0.40.03), erkeklerde Bahattin Üney (0.31.14), Emin Berke Murathan (0.31.31), Mestan Turhan (0.31.53) şeklinde oluştu. Bu yarışın startı aynı noktadan verilirken, atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı’ndan dönerek, Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde bitişe ulaştı.

Maraton İzmir'i ilk sırada tamamlayan Etiyopyalı Sheware Alene Amare ile Benard Kipkorir’e ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim etti. Erkekler ikincisi Hammington Kimaiyo ile kadınlar ikincisi Kebebush Yısma’nın ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay, erkekler üçüncüsü Kenneteh Kiprop Omulo ve kadınlar üçüncüsü Emmah Cheruto Ndiwa’ya ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge sundu.

Atıksız Maraton hedefine bir kez daha ulaşıldı

Maraton İzmir Avek, bu yıl da Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği 'Küresel Amaçlar' doğrultusunda 'Sürdürülebilir bir dünya' için koşuldu ve hedefe yine ulaşıldı. Maraton İzmir'de , koşuculara verilen pet şişeler geri dönüşüm için atık kutularında toplandı, tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir olması sağlandı. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde geri dönüşüme kazandırılmak üzere tek tek toplandı.