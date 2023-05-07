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Yine kadın cinayeti! İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, karısını tabancayla öldürdü

Yine kadın cinayeti! İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, karısını tabancayla öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Jandarma cinayetin ardından kaçan B.A'yı yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'ndeki eve 6 gün önce taşınan B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, tabancayla eşine ateş açıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma B.A'yı yakalanması için çalışma başlattı. Tuba A'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

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