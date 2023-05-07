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Fenerbahçe'den maça saatler kala son uyarı: Hataya tahammülümüz yok

Fenerbahçe'den maça saatler kala son uyarı: Hataya tahammülümüz yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Giresunspor ile oynayacağı maçın hakemleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hataya tahammülümüz yok" denildi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Giresunspor ile oynayacağı maçın hakemleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Hataya tahammülümüz yok" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR’a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz."

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