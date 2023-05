AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde birazdan "Büyük İstanbul Mitingi" gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting konuşmasına başladı... Canlı yayında izleyebilirsiniz...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük İstanbul Mitingi" gerçekleştiriliyor. Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğündeki alanda 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla seçime bir hafta kala "Türkiye Sana Emanet" buluşmasında Erdoğan konuşmasına başladı... İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- İstanbul'da doğduk, İstanbul'da belediye başkanlığı yaptık, başbakanlığa yürüdük, cumhurbaşkanlığı yaptık ve bu yürüyüşü beraber yaptık.

- İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş...

Alanda 1 milyon 700 bin kişi var

- Resmi rakamı açıklıyorum. Alanda 1 milyon 700 bin kişi var... İstanbul yapar mı yapar...

- İstanbul'u doğumdan bu yana aşkla sevdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından, orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değil; İstanbul aynı zamanda Türkiye'dir. Balkanlar'dan Kafkas'a dört bir taraftan kardeşlerimizin şehridir. Yerle gök arasında nerede yaşamak istersin diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman İstanbul'dur.

- Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Herkesi kucaklayıp bağrına basan bir şehir burası. İstanbul'un bu farklılığı bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.

- Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz.

- Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak ülkemizi ayağa kaldıracağız.

İstanbul 'evet' derse bu iş biter

- 15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz.

- İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'tamam' derseniz bu iş bitmiştir.

İnanıyorum ki benimle koşacaksınız

- Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. 14 Mayıs'ta bu ülkenin, bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz?

- Gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar milletimizin sevgisine şahit olduk. Ne diyor şair, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Şimdi ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de koşacaksınız.

Her hizmete takoz koyuyorlar

- Bizim İBB Başkanlığı'ndan beri bir prensibimiz var, söylediğimiz her şeyi yapıyor yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz.

- Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. Bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar neler. Bu şehri sahip olduğu altyapı ve üstyapı zenginlikleri ile bütünleştirerek gıpta ile bakılan şehir haline getirdik. Haliç'in tüm dip çamurlarını pompa sistemi ile naklettik. Sütlüce'de şimdi kongrelerimizi yapıyoruz. Boğaz'ın suyunu tünelk sistemi ile haliç'e bağladık. Haliç'teki su temizlendi.

Ya Ekrem İstanbul'a hizmet etmek varken...

- Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam maalesef rezil etti. Şimdi de İstanbul'u sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli. Ya yurt dışı ya Bodrum. O da yetmiyor. Bay Bay Kemal ona bir talimat vermiş. 'Sen niye İstanbul'da duruyorsun çık Van'a git'. Orada da PKK'lılarla anlaşmışlar, onların işaretini yapıyorlar.

- Ya Ekrem sen Trabzonlusun. Türkiye bunlardan çok çekti. İstanbul'a hizmetkar olmak varken oralarda ne işin var? 2024'te ona da dersini vermeye var mısınız?

Camiye bira şişeleriyle girdiler

- Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Tüneller açmaya kalktılar. Ama bedelini ağır ödediler. Bay Bay Kemal istersen fıçılarla iç. Benim milletim ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz.

Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz

- Bay Bay kemal ne kadar içersen iç olmaz. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?

- Amerika'da kimlerle görüştün bay bay Kemal açıklasana. O restoranda kimlerle görüştün açıklasana. FETÖ'cülerle görüştü.

Ülkemizdeki sıkıntıları yok saymıyoruz

- 21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk. Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik.

- Ülkemizdeki sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz. Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Seçim beyannamemizde yüzlerce binlerce başlıkta ifade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz.

İzmir'de de afet konutlarını biz yaptık

- Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık.